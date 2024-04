San Marino e Italia celebrano la Vespa

San Marino e Italia celebrano il 75° anno del Vespa Club d’Italia. La tematica era già inserita nel programma filatelico italiano e Poste San Marino Divisione filatelica e numismatica ha preso l’occasione al vol per farne il tema dell’emissione congiunta 2024 del prossimo 20 aprile. Il francobollo realizzato da Poste San Marino per celebrare il Vespa Club Italia e la Vespa Piaggio ha valore 1,25 euro. L’illustrazione, è opera della bozzettista Paola Momentè che rappresenta un uomo su una Vespa rossa, che percorre una stradina bianca accanto ad una donna, con un casco giallo in sella ad una Vespa gialla, su uno sfondo azzurro. Sulla targa della Vespa del giovane, è riportato il numero 20.04 e su quella della Vespa gialla è riportato il numero 2024, per ricordar la data di emissione. Tiratura è di 35.000 francobolli.