"San Marino e Ue, pronti a collaborare"

Le grandi infrastrutture, i grandi eventi, i frontalieri, la sanità, lo sport. Guardando insieme verso l’Europa. Di tutto questo ieri il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale ha parlato con i rappresentanti del governo di San Marino nella sua prima visita ufficiale sul Titano. "È stato un grande piacere fare questa prima visita ufficiale alla Repubblica di San Marino – le parole di de Pascale al termine degli incontri – Un confronto a 360 gradi, che conferma la già ottima collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, rispetto alla quale intendiamo rilanciare alcuni ambiti: quelo sanitario, anche semplificando e sburocratizzando la fruizione dei servizi nei due paesi, le grandi infrastrutture, come la realizzazione della strada statale, e lo sviluppo dell’aeroporto di Rimini all’interno di una strategia aeroportuale regionale". Ma non solo. Perché sotto la lente ci sono finiti anche i grandi eventi. "Rinnovando – ha sottolineato il presidente – la convenzione su Misano e auspicando di fare anche altri importanti progetti insieme; la valorizzazione reciproca della rete culturale. Inoltre, nel rispetto ovviamente delle valutazioni che il governo di San Marino deciderà di fare, abbiamo offerto la nostra totale collaborazione riguardo al percorso di associazione europea perché pensiamo possa essere un’opportunità per i cittadini di San Marino, ma anche per quelli dell’Emilia-Romagna che lavorano a San Marino. E anche per l’Europa sarebbe una crescita importante. San Marino è stato un luogo di libertà quando questa parola era quasi impronunciabile nel mondo e oggi l’Europa dovrebbe provare a svolgere una funzione simile, cioè essere un faro di libertà nel mondo. Quella bella scritta Libertas sulla bandiera sammarinese è preziosa per tutti". "La visita del presidente de Pascale – ha sottolineato il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari – ha confermato l’ottimo stato delle relazioni tra la San Marino e la Regione e la sua valenza strategica. L’interconnessione risulta fondamentale per sviluppare progetti che ci vedono impegnati nella promozione e nello sviluppo dei nostri territori, anche alla luce delle politiche europee". All’incontro ha partecipato anche Roberta Frisoni, assessora al turismo, commercio e sport della Regione. La visita del presidente si è chiusa a Palazzo Pubblico con l’udienza concessa dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.