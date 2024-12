San Marino, ecco. Manneh e Yakubiv

Movimenti continui in casa San Marino. Il club del presidente Montanari ha ingaggiato Kalifa Manneh e Sergio Yakubiv. Classe 1998 il primo, attaccante gambiano in arrivo sul Titano dalla Nocerina. In C ha collezionato oltre 110 presenze vestendo le casacche di Alessandria, Catania, Carrarese, Foggia, Taranto e Perugia con cui ha anche esordito in serie B. Yakubiv, roccioso difensore ucraino classe 2001 proveniente invece dal Locri. Ha collezionato 7 presenze in serie C e 35 presenze in D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Crotone, ha indossato le maglie di Città Sant’Agata, Fiuggi, Lucchese, Puteolana e Virtus Francavilla. Manneh e Yakubiv si sono già uniti ai nuovi compagni e hanno sostenuto i primi allenamenti agli ordini di mister Biagioni in vista del derby di domenica contro lo United Riccione. Arrivi, ma anche partenze. Trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Ivan Altamura ed Edoardo Mambelli. Ufficiale anche il trasferimento a titolo temporaneo di Lorenzo Lazzari al Pietracuta.