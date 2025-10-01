San Marino ed Emilia-Romagna mettono in cantiere i grandi eventi

Un nuovo significativo capitolo si apre nella collaborazione turistica e territoriale tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna. Ieri, infatti, il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, ha presenziato a un incontro istituzionale in Regione, dove ha dialogato con il governatore Michele De Pascale e l’assessore al Turismo, Roberta Frisoni. Al tavolo di lavoro era presente anche il sindaco di Imola, Marco Panieri.

"L’appuntamento – spiegano dal Turismo – ha rappresentato un momento fondamentale per delineare strategie congiunte, confermando l’importanza di una sinergia operativa e territoriale tra i due enti. Al centro della discussione non solo il rafforzamento dei rapporti già esistenti, ma soprattutto l’ampliamento della collaborazione in ambiti strategici, con particolare riguardo al progetto The Lovely Places e alla gestione coordinata dei grandi eventi". Il confronto si è focalizzato proprio sull’opportunità di una collaborazione strategica sui grandi eventi, un settore nel quale sia San Marino sia l’Emilia-Romagna vantano una consolidata esperienza. "La messa a sistema di iniziative e la promozione congiunta possono infatti amplificare la risonanza internazionale dei rispettivi calendari, offrendo un’attrattiva integrata per i visitatori internazionali". Il segretario Pedini Amati, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della riunione e per la visione condivisa: "Abbiamo illustrato le iniziative di respiro internazionale che la Segreteria sta portando avanti, riscontrando un interesse reciproco che ci impegna a rincontrarci in tempi brevi".