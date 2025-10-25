San Marino: esplode bancomat nella notte, 4 in fuga

San Marino, 25 ottobre 2025 – Un boato in piena notte. I ladri che scappano su un'auto di grossa cilindrata dal confine di Chiesanuova subito dopo aver fatto esplodere il bancomat della filiale di Fiorentino della Banca Sammarinese di Investimento.

Sono da poco passate le 2 quando quattro persone, tre operative e una al volante dell'auto, utilizzano la 'tecnica della marmotta' per far saltare lo sportello automatico e fuggire con i soldi. Ancora da quantificare il bottino, mentre si fa la conta dei danni. Sul posto la Gendarmeria per i rilievi. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere presenti in zona.