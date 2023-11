San Marino fa promozione anche in Brasile

Si è appena concluso il roadshow ’Europe Invites di Curious’ promosso e finanziato dall’European travel commission, ente che rappresenta 35 organizzazioni turistiche nazionali in Europa, per la promozione turistica delle destinazioni europee nel mercato brasiliano. San Marino, rappresentata dal direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini, è stata protagonista con il progetto ‘The Lovely Places’. La prima parte del roadshow, al quale hanno preso parte anche Spagna e Repubblica Ceca di è tenuta a Natal, Recife e Brasilia. Una sessione del tour promozionale, in esclusiva per l San Marino si è tenuta a San Paolo con operatori turistici, istituzioni e associazioni culturali italiane e con stampa di settore, travelblogger e influencer dei più noti social network.