San Marino fa un altro passo verso l’Europa. Conclusa la nona sessione negoziale a Bruxelles

Un altro passo verso l’Europa. Si è svolto nei giorni scorsi, a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, il nono round negoziale dell’anno sull’accordo di associazione di San Marino all’Unione europea. La prima giornata è stata dedicata al confronto in formato bilaterale, la seconda, in ambito multilaterale, si è incentrata sulla discussione di tematiche relative al testo istituzionale dell’accordo e dei servizi finanziari. In bilaterale San Marino-Ue, "il dibattito – spiegano dagli Esteri – ha interessato tredici allegati, quattro dei quali provvisoriamente chiusi: concorrenza, aiuti di stato, riconoscimento qualifiche professionali e servizi in generale. Per altri allegati, come materie veterinarie e fitosanitarie, dogane, agricoltura e commercio, la chiusura avverrà nelle prossime settimane in forma scritta, una volta che le parti si saranno scambiate i reciproci riferimenti". Praticamente chiusi anche gli allegati relativi a libera circolazione dei lavoratori, stabilimento delle persone e diritto del lavoro". Restano ancora alcuni punti da chiarire su trasporti ed energia. Nella giornata in cui al confronto si aggiunta anche Andorra "il dibattito è servito a proseguire l’analisi del testo istituzionale, al fine di ripulire e aggiornare i contenuti corposi che disciplinano le cosiddette ‘regole del gioco’".