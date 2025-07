San Marino, Fabbri resta e diventa capitano

Filippo Fabbri resta un giocatore del San Marino. Il calciatore sammarinese, classe 2002, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per le due prossime stagioni. "Filippo è un ragazzo straordinario non solo tecnicamente – sono le parole del direttore sportivo dei biancazzurri Daniele Deoma – Sarà il nostro capitano per le sue qualità umane che ne fanno un vero leader dentro e fuori dal campo. Averlo con noi per i prossimi due anni è motivo di vanto ed orgoglio".

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Spal, il difensore della Nazionale di San Marino, ha vestito le maglie di Cesena, Correggese, Forlì ed Olbia collezionando 40 presenze in Lega Pro e 53 in serie D. "Una conferma attesa e fortemente voluta anche dal presidente Emiliano Montanari – dicono dal club – che desiderava un sammarinese capitano del suo San Marino calcio".

Intanto, il club fa sapere di aver regolarmente presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie D. E ora, dopo aver già annunciato diversi nuovi acquisti, il club si concentrerà sulla scelta dell’allenatore. Che, a questo punto potrebbe non essere Oberdan Biagioni. "La scelta del nuovo allenatore ed il completamento della rosa saranno le priorità – dicono dalla società – Con l’obiettivo di allestire una squadra competitiva ed ambiziosa in grado di regalare ai propri tifosi un campionato di vertice".