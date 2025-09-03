San Marino festeggia 1.725 anni con un compleanno in grande stile

La processione con la reliquia del Santo, poi il Palio delle balestre grandi, la tombola e un finale in musica. Il compleanno di San Marino è sempre un giorno speciale. E la Repubblica i suoi 1.725 anni li porta decisamente bene. Una festa come sempre in grande quella di oggi sul Titano, anniversario di fondazione e festa del patrono. I festeggiamenti inizieranno al mattino e saranno tutti dedicati alle celebrazioni religiose. A partire dalle 10 quando sarà celebrata, nella Basilica del Santo, la messapresieduta dal Nunzio Apostolico d’Italia e San Marino, Petar Rajič, alla presenza dei Capitani Reggenti e con la partecipazione della Corale di San Marino. A seguire, la processione con la reliquia del Santo attraverserà le contrade del centro storico. Dalle 9.30 alle 11, alla Torre Cesta e Museo delle Armi Antiche, la Federazione balestrieri sammarinesi proporrà la narrazione storica ‘Storia della Balestra’, arricchita dalla presenza di figuranti, musici e sbandieratori. Il pomeriggio sarà animato dal Corteo Storico, che partirà alle 14.30 da Porta San Francesco con dame, balestrieri, sbandieratori, musici e figuranti. Mezz’ora più tardi in Basilica i balestrieri rivolgeranno la preghiera al santo patrono con la benedizione della reliquia e subito dopo, alla Cava dei Balestrieri, si svolgerà l’attesissimo Palio delle Balestre Grandi, accompagnato da giochi di bandiere, musici e figuranti. Alle 17 si ritorna in Basilica per la messa con la benedizione della reliquia, seguita dalla sfilata del corteo storico per le vie del centro.

Alle 17.30, in Piazza della Libertà, la Banda militare della Repubblica di San Marino, diretta dal maestro Stefano Gatta e con le voci di Alessandra Busignani e Monica Sarti, si esibirà in concerto. Poi la tombola, appuntamento sempre di grande richiamo. Appuntamento dalle 19 nel Piazzale Lo Stradone. E per i vincitori i premi saranno come sempre ricchissimi: 15.000 euro per la prima tombola, 7.500 per la seconda e 2.500 per la cinquina. Le cartelle saranno disponibili al prezzo di 5 euro in centro storico e al Teatro Titano fino alle 18. La musica chiuderà i festeggiamento. Alle 21.30 sul palco del Campo Bruno Reffi saliranno i Neri per Caso, celebre formazione vocale a cappella tra le più apprezzate in Italia. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione oncologica sammarinese. I festeggiamenti si concluderanno alle 23.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra il centro storico. Tanti auguri San Marino.