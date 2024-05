San Marino, giornata no. Grosseto è più brillante

BSC GROSSETO

10

SAN MARINO BASEBALL

5

BSC GROSSETO: Sellaroli ed (0/3), Aloma ss (3/3), Giordani ec (2/4), Mercuri 3b (1/4), Cinelli r (1/3), Cappuccini es (0/3), Luciani (Oldano 0/1) 1b (0/2), Tiberi 2b (1/3), Funzione (Barreto) dh (0/1).

SAN MARINO: Tromp ec (0/2), Diaz 3b (2/4), Batista ed (1/2), Alvarez r (1/4), Angulo 2b (2/4), Pieternella es (1/4), Ferrini 1b (0/4), Lopez ss (1/2), Lo. Di Raffaele dh (1/2).

Successione - San Marino: 001 022 0 = 5 bv 9 e 0. Bsc Grosseto: 130 033 X = 10 bv 8 e 0.

Lanciatori: Pomponi (L) rl 3, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 3; Lu. Di Raffaele (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 2; Pascoli (f) rl 2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 3; Sireus (W) rl 4.1, bvc 5, bb 4, so 6, pgl 3; Artitzu (S) rl 2.2, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 2.

Note: fuoricampo di Alvarez (2p. al 5°) e Giordani (3p. al 6°); doppi di Angulo (2), Aloma e Mercuri.

Si condensa in tre giri di mazza, la sconfitta pomeridiana del San Marino Baseball. Il doppio a basi piene di Aloma su Pomponi al 3°, il doppio a basi piene di Mercuri su Luca Di Raffaele al 5° e il fuoricampo di Giordani su Pascoli al 6°. Tre battute da tre punti, per nove segnature totali che lanciano il Bsc Grosseto verso la prima vittoria stagionale e San Marino verso la seconda sconfitta. Più valide battute (9 a 8) ma meno punti segnati (5 a 10) per i Titani in una partita che ha visto i padroni di casa sempre in vantaggio. Un ko che fa male dopo una gara1 da record. Nel secondo match il monte di lancio italiano non ha retto all’urto delle mazze locali, andando in difficoltà con tutti i pitcher proposti da Doriano Bindi.

Dopo l’1-0 grossetano al 1°, arrivato su errore di Alvarez con due uomini in posizione punto, al 2° ecco che la partita si spacca subito in due: con le basi piene, è il doppio di Aloma a firmare il 4-0. San Marino accorcia tra 3° e 5°, ma spreca anche tanto. Al 3° la valida di Diaz vale l’1-4, ma l’inning è chiuso a basi piene. Al 4° nessun punto, ma ancora basi piene. Al 5° fuoricampo da due punti di Alvarez ma punto del possibile pareggio che rimane in terza (3-4). È il momento in cui le squadre sono più vicine e San Marino sembra poterla svoltare, ma nella parte bassa del 5° il Bsc segna altri tre punti col doppio di Mercuri (7-3). Al cambio di campo due volate di sacrificio di Tromp e Batista generano le segnature del -2 (5-7), ma Grosseto nell’attacco successivo chiude definitivamente la questione col fuoricampo da tre punti di Giordani per il 10-5.