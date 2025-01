San Marino ha scelto i suoi rappresentanti

L’artista sammarinese Valentina Toccaceli e il gruppo Archivio Swag, composto principalmente da iscritti all’Università di San Marino, rappresenteranno il Titano alla prossima edizione di Mediterranea20-Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. L’appuntamento si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno a Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025. Sette le produzioni sammarinesi candidate, realizzate da diciassette artisti fra i 18 e i 34 anni, fra le quali i curatori internazionali Misal Adnan Yildiz e Tia Cicek hanno scelto due opere che rientrano nel tema proposto per la manifestazione: borderless, cioè senza confini. Archivio Swag, selezionato per l’Università di San Marino, ha presentato l’installazione ‘Spazio pieno wa’, Valentina Toccaceli, selezionata per gli Istituti Culturali, ha presentato ‘Water station-decoding mediatic communities’. Le opere andranno a far parte di una più ampia selezione di progetti provenienti da Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Egitto, Italia, Libano, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Germania, Belgio e Austria.