San Marino ha un cuore grande: 5mila al parco per sostenere i piccoli malati

Cinquemila presenze, raccolti più di 10.000 euro di donazioni. Ma non solo. E’ stato un successo ‘Sarà perché ti amo’, la giornata di festa voluta dalla segreteria di Stato per il Turismo e organizzata con il supporto di Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino e Trends Eventi. L’evento, pensato e realizzato per i bambini e le loro famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’oncologia pediatrica e delle malattie infantili ha beneficiato della grande sensibilità dimostrata dalla popolazione sammarinese con oltre 5.000 persone, che, lo scorso 8 settembre, hanno affollato il parco. Ieri il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha voluto dar merito a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di quell’appuntamento con un incontro durante il quale sono stati consegnati simbolici diplomi a collaboratori, fornitori, partner e sponsor. Il Segretario ha ricordato come, l’evento sia stato sostenuto da importanti donazioni private di aziende, enti e imprenditori per un totale di oltre 46.000 euro ai quali si aggiungono oltre 20.000 euro di ‘cambio merce’ da parte dei fornitori di servizi. Le tre associazioni presenti Bimbo tu, Ageop e Arop hanno raccolto complessivamente oltre 10.000 euro di donazioni.