San Marino ha un nuovo compagno di viaggio. Colombini main sponsor del padiglione all’Expo

È dei giorni scorsi la firma dell’accordo di sponsorizzazione del padiglione di San Marino tra il commissariato generale per Expo 2025 Osaka e Colombini Group. Firma messa dal presidente del Gruppo Emanuel Colombini e il commissario generale Filippo Francini. "Colombini Group fa da capofila al nutrito numero di aziende sponsor e partner che hanno scelto di sostenere la partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka – dice Francini – Il settore imprenditoriale del nostro sistema Paese, attraverso eccellenze come Colombini Group, sarà rappresentato ai più alti livelli. Colombini Group è un’azienda storica del nostro paese che ha sempre seguito San Marino nella sua partecipazione alle Esposizioni universali: per la nostra presenza all’Expo nel paese del Sol Levante, ha contribuito fornendo gli eleganti e raffinati arredi dei suoi brand che arrederanno la Vip lounge del padiglione dove saranno accolte delegazioni istituzionali, ospiti speciali e giornalisti e dove gli stessi sponsor e partner del progetto expo potranno organizzare eventi e iniziative proprie".

"La nostra partecipazione come main sponsor – dice Colombini – rappresenta un’opportunità straordinaria per esaltare l’eccellenza del design italiano e la varietà dell’offerta del Gruppo Colombini. L’Expo offre una piattaforma globale unica, in cui rappresentanti e imprese da tutto il mondo si incontrano per sviluppare nuove relazioni economiche e commerciali".