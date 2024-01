San Marino, i 27 convocati da Cevoli

Con il primo allenamento ufficiale, previsto per lunedì alle 19.30 al San Marino Stadium, la Nazionale di San Marino inaugurerà il nuovo corso firmato Roberto Cevoli. Il neo-tecnico ieri ha diramato le convocazioni dei 27 calciatori che prenderanno parte al primo allenamento di questo 2024. L’obiettivo è gettare le basi per lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni ufficiali previsti il 20 e 24 marzo con le due amichevoli casalinghe contro Saint Kitts and Nevis. Lunedì sarà una prima volta sia per diversi giocatori ma anche per alcuni membri dello staff. Volti nuovi il vice Leandro Vessella, il preparatore atletico Ivan Celli e il preparatore dei portieri Carlo Magnani. I convocati. Portieri: Pietro Amati (Fossombrone), Elia Benedettini (Murata), Edoardo Colombo (Rimini), Aldo Junior Simoncini (Cosmos). Difensori: Michele Cevoli (Juvenes-Dogana), Alessandro D’Addario (Cosmos), Andrea Contadini (Pietracuta), Simone Franciosi (Pietracuta), Andrea Grandoni (La Fiorita), Giacomo Matteoni (Pietracuta), Mirko Palazzi (Cosmos), Marco Pasolini (Pietracuta), Dante Rossi (Tropical Coriano), Alessandro Tosi (Victor San Marino). Centrocampisti: Michael Battistini (Tre Penne), Lorenzo Capicchioni (Sammaurese), Andrea Dolcini (Fiorentino), Alessandro Golinucci (Virtus), Enrico Golinucci (Folgore), Marcello Mularoni (Cosmos), Samuel Pancotti (Folgore), Giacomo Valentini (Juvenes-Dogana). Attaccanti: Filippo Berardi (Cosmos), Marco Gasperoni (Vis Novafeltria), Lorenzo Lazzari (Victor San Marino), Nicko Sensoli (San Giuliano City), Matteo Vitaioli (La Fiorita).