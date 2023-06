San Marino, il cordoglio dei Reggenti

I Capitani Reggenti di

San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, “si uniscono all’unanime cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e partecipano al lutto per la perdita di un protagonista di alto profilo che ha segnato in misura incisiva la storia dell’imprenditoria e della politica italiana contemporanea”. Così in una nota della Reggenza della Repubblica del Titano. Anche il Pdcs si unisce al cordoglio generale ricordando la sua personalità, il suo carisma e le sue capacità, quale imprenditore e quale politico. Uomo divenuto così significativamente parte della storia italiana ed europea.