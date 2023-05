San Marino in lutto: morta a 43 anni la professoressa Maria Paola Mazzanti

San Marino, 9 maggio 2023 – San Marino piange la scomparsa, a soli 43 anni, della professoressa Maria Paola Mazzanti. "Vogliamo ricordare la dolcezza e la gentilezza – scrivono sui social dalla scuola secondaria superiore del Titano dove insegnava francese – che ha caratterizzato ogni momento della presenza di Maria Paola nella scuola superiore nel rapporto con colleghi, studenti e con tutto il personale scolastico. Una persona sensibile e un’insegnante capace di ascoltare e dialogare con tutti".

Una morte improvvisa che a San Marino ha lasciato tutti senza fiato. "Una ‘vicina di casa’ sempre solidale, positiva, accogliente – la ricordano così dall’associazione Porta del Paese – Una famiglia di Città a tutti gli effetti, rispettabilissima, quella del dottor Mazzanti di cui Maria Paola era figlia. Era rimasta a vivere in Città, attivista per le cause della Capitale. Non potevamo credere che fosse proprio lei, l’anima gentile di Città, quella pianta dai docenti del Liceo. Adesso piangiamo anche noi".

Le condoglianze alla famiglia anche da parte dell’Istituto per la sicurezza sociale. "La notizia della morte della cara Maria Paola – dice il direttore sanitario Sergio Rabini – ci ha lasciato tutti increduli e sgomenti. Non ci sono parole capaci di descrivere questi momenti di dolore". Il funerale si terrà giovedì pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Murata.