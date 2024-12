San Marino: Natale delle Meraviglie trasforma il centro storico in un luogo d'altri tempi

Anche questo weekend il centro storico di San Marino si trasforma in ‘Un luogo d’altri tempi’ per accogliere sammarinesi e turisti nel villaggio del Natale delle Meraviglie. Scintillanti luminarie dorate e luci architetturali sottolineano il fascino dei luoghi simbolo della Città di San Marino, a cominciare da Piazza della Libertà che diventa la Piazza dei Ricordi con La Carrozza delle Meraviglie.

Domani sarà una giornata speciale: alle 15.30 le contrade saranno animate dalla musica e dalla comicità della Brass Marching Band che, con il suo stile vintage, porterà allegria e buonumore al Natale delle Meraviglie improvvisando gag e simpatici momenti di intrattenimento con i visitatori, il tutto accompagnato da sonorità swing e jazz.

Alle 15.45 appuntamento per tutti i bimbi in piazzale Domus Plebis dove un piccolo dinosauro aprirà la parata per le vie del centro storico che terminerà nuovamente in piazzale Domus Plebis: qui avrà inizio lo spettacolo Pindarico del quale sarà il protagonista alle 16 circa.