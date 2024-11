San Marino, obiettivo salvezza. Preso il difensore Filippo Fabbri

La stagione del San Marino si sta rivelando un percorso irto di ostacoli, ben lontano dai fasti dell’anno scorso quando la squadra lottava nei playoff per un possibile salto di categoria. L’attuale campionato di Serie D sta mettendo a dura prova i biancazzurri, che oggi si trovano in una posizione scomoda: penultimi in classifica, con 11 punti conquistati e una continuità di risultati che ancora latita. L’ultima sconfitta per 1-0 contro la Pistoiese, firmata da Pinzauti, ha nuovamente evidenziato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare identità e solidità.

La classifica non lascia spazio a interpretazioni. Sopra di loro, Prato e United Riccione hanno preso margine, lasciando il San Marino bloccato in compagnia dello Zenith Prato. Sotto, la Sammaurese: una formazione in crisi ma che, con il recente primo successo stagionale, ha ridotto a quattro punti il distacco dai biancazzurri. Domenica ad Acquaviva si giocherà uno scontro diretto cruciale, un match da dentro o fuori, che potrebbe segnare il futuro della stagione.

Intanto arriva un nuovo innesto in squadra: Filippo Fabbri, 22 anni. Il difensore sammarinese, ha già collezionato 30 presenze con la propria nazionale maggiore realizzando anche un gol.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Spal, ha vestito le maglie di Cesena, Correggese, Forlì ed Olbia: 40 presenze in Lega Pro e 41 in serie D.