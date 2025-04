San Marino ottiene lo sconto: "Ma anche qui ci saranno ricadute"

Il ciclone che si è abbattuto sul commercio mondiale dal Giardino delle Rose della Casa Bianca all’apparenza sembrerebbe aver risparmiato la piccola Repubblica di San Marino. Nella mappa dei dazi snocciolata dal presidente americano Donald Trump, il Titano è stato inserito nella fascia del 10%. Fascia che prevede la metà dei dazi imposti invece all’Unione Europea. Un vantaggio, almeno all’apparenza, per le aziende del Titano che, però, non hanno certamente negli Stati Uniti d’America il loro principale interlocutore a livello commerciale. Ma, comunque, gli Usa sono sempre il primo mercato, dopo quello italiano. Le aziende sammarinesi esportano oltreoceano: ’direttamente’ circa 36 milioni di euro (2023), ‘indirettamente’, attraverso filiere e clienti italiani ed europei, molte decine di milioni in più.

"Abbiamo diverse imprese che hanno rapporti con gli Stati Uniti d’America – dice il segretario generale dell’Associazione nazionale industria sammarinesi William Vagnini – e naturalmente c’è preoccupazione. Senza però fasciarsi la testa. Penso che le nostre aziende siano pronte a organizzarsi, magari anche aumentando l’attenzione verso altri mercati".

Il mercato di riferimento, comunque, per le aziende sammarinesi resta quello italiano ed europeo. E qui i dazi di Trump sono raddoppiati rispetti a quelli imposti a San Marino (20%). "Di conseguenza subiremo anche noi il contraccolpo – spiega Vagnini – Questo potrebbe essere un ulteriore elemento negativo che si andrebbe ad aggiungere alle guerre in corso, ma anche l’inflazione potrebbe ricominciare a salire. Tutto questo potrebbe generare incertezza e anche una frenata nei consumi e uno stop agli investimenti che le imprese mettono in cantiere. Per cui, forse gli Stati Uniti cammin facendo potrebbero cambiare idea se questa manovra potesse, in qualche modo, portare più danno che frutti".

Insomma, i dazi ’scontati’, peraltro la stessa percentuale è applicata da San Marino verso gli Usa, potrebbero non portare troppo beneficio alla Repubblica. Cosa succederà poi quando il Titano concluderà il percorso di associazione con l’Unione Europea? "Potrebbe comunque non cambiare nulla – ipotizza il segretario generale dell’Anis – Un po’ per i volumi che noi abbiamo, un po’ per il buon rapporto con gli Stati Uniti. Potrebbe esserci un occhio di riguardo per questo, ma anche perché siamo un piccolo Stato".