San Marino pensa già a Cipro, scatta la prevendita dei biglietti

Un altro impegno internazionale è già dietro l’angolo e sul Titano scatta la prevendita dei biglietti. Infatti, tra meno di un mese la Nazionale di San Marino tornerà in campo per affrontare Cipro al San Marino Stadium. Il match è in programma domenica 12 ottobre con calcio d’inizio alle 15. Il settimo appuntamento dei biancazzurri nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo che si svolgerà il prossimo anno rappresenterà l’ultimo impegno casalingo dell’anno solare e farà seguito alla trasferta di Vienna, in casa dell’Austria prima in classifica nel girone dei titani. I biglietti per San Marino-Cipro saranno in vendita per la sola Tribuna Nord a partire da domani, alle 15, e potranno essere acquistati nella sede della Segreteria Federale dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. Ma anche nei punti vendita Vivaticket e online sulla stessa piattaforma di Vivaticket oppure alla biglietteria dello stadio a partire da due ore prima del calcio d’inizio unicamente il giorno dell’incontro. Al momento dell’acquisto è richiesto un documento di identità, da esibire anche all’ingresso dei tornelli il giorno della partita. Un match al quale la Nazionale del commissario tecnico Roberto Cevoli si presenta dopo la recente sconfitta contro la Bosnia ed Erzegovina. Intanto, le divise utilizzate dai biancazzurri proprio in quel match allo Stadium sono ancora disponibili su MatchWornShirt. Tutte le divise sono autografate dai rispettivi calciatori, inoltre sarà possibile aggiudicarsi anche le due maglie firmate da tutti i componenti della distinta ufficiale della sfida. Le modalità sono le solite, vale a dire un’asta online utile a fare propria la maglia indossata dai calciatori convocati per la gara interna contro la Bosnia ed Erzegovina: la deadline è fissata per oggi alle 18.30.

Under 21. Riccardo Zafferani, centrale difensivo sammarinese che si è infortunato in apertura di gara contro la Finlandia, è stato sottoposto alla sutura del menisco interno ed alla regolarizzazione del menisco laterale. "L’intervento operato dal professor Camillieri insieme al dottor Grana all’ospedale di Stato di San Marino – fanno sapere dalla Federcalcio – è perfettamente riuscito, tanto che il calciatore inizierà quanto prima il percorso fisioterapico. Si stimano 4-5 mesi di attesa per il rientro in campo in attività agonistica".