San Marino, per i ragazzi delle medie la settimana diventa corta

La settimana è pronta a diventare corta anche nelle scuole di San Marino. Dall’anno scolastico 2024-2025 a sperimentare il sabato lontano dai banchi saranno gli studenti delle scuole medie. Una svolta epocale sul Titano che sta seguendo le orme dell’Italia. Nel Riminese c’è la possibilità di scegliere tra settimana lunga e corta, mentre in diverse Provincie italiane sono tanti gli studenti che passano il sabato a casa. In Repubblica la novità riguarderà tutte le classi delle medie, dalla prima alla terza. Ma c’è tempo per studiare tutto nei minimi dettagli. Un intero anno scolastico, quello che sta per partire, nel quale un gruppo di docenti si metterà al lavoro sul futuro piano didattico con le ore ‘risparmiate’ al sabato che saranno spalmate sul resto della settimana. Il segretario di Stato all’Istruzione, Andrea Belluzzi sottolinea alcuni aspetti che, seppur ancora in via di definizione, non verranno tralasciati. Il primo riguarda gli insegnanti ai quali non sarà sottratta nessuna ora di lavoro, in modo da lasciare inalterata la possibilità di chiamata dalle graduatorie. Come non aumenterà in maniera eccessiva il carico di lavoro per gli studenti che, con un giorno in più lontano dai banchi, dovranno ‘pedalare’ un po’ di più dal lunedì al venerdì. Ma senza eccessi. Comunque non saranno più di tre le materie al giorno. Per arrivare a questa decisione il governo del Titano ha anche interpellato le famiglie sammarinesi direttamente interessate e il 75% si è detto favorevole alla settimana corta. Una scelta maturata dalla Segreteria Istruzione pensando al benessere degli allievi. "Per concedere loro – spiega il ministro Belluzzi – più spazio per le attività collaterali, il tempo in famiglia o il semplice riposo". E, alla fine, sarà anche un modo per fare un salto più graduale verso le superiori che, a differenza delle medie, non vedono la possibilità della settimana corta (almeno per il momento). Troppe ore da spalmare, rinunciando al sabato in classe e questo risulterebbe eccessivamente pesante per i ragazzi del liceo sammarinese.