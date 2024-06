San Marino, Perilli guida la spedizione olimpica

Saranno cinque gli atleti sammarinesi impegnati nelle prossime Olimpiadi di Parigi. L’ufficializzazione dei componenti è arrivata nella serata di mercoledì con lo show in onda sulla televisione di stato, Rtv. Ci sarà naturalmente Alessandra Perilli, che ha fatto la storia della repubblica sammarinese nella scorsa competizione a cinque cerchi, quando ha vinto il bronzo nel tiro a volo individuale femminile e poi l’argento in quello misto a squadre assieme a Gian Marco Berti. Rimane lei, Perilli, l’atleta di punta di un movimento che però ha ambizioni di medaglia anche con un altro atleta tra quelli che parteciperanno a Parigi 2024. Si tratta di Myles Amine Mularoni, 27enne che a Tokyo ha centrato il bronzo nella lotta, nella categoria degli 86 kg. Assieme a loro ci sarà Alessandra Gasparelli, che compirà 20 anni a settembre e che giocoforza sarà al debutto alle Olimpiadi. Oro nei 100 metri ai Giochi del Mediterraneo under 23 e campionessa italiana under 23 nei 60 metri indoor, Gasparelli si confronterà fin dalle batterie con le migliori atlete al mondo nella specialità. Alle Olimpiadi anche un nuotatore e si tratta di Loris Bianchi, ottimo agli ultimi Europei dove ha ritoccato il record sammarinese in 200, 400 e 800 stile libero. Infine, la 21enne Giorgia Cesarini, tiro con l’arco, che ha ricevuto la certezza di poter partecipare solo qualche giorno fa.