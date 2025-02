San Marino piange. Piergiorgio Peruzzi

È morto, all’età di 88 anni, l’ex magistrato dirigente del Tribunale commissariale della Repubblica di San Marino, docente all’Università di Urbino ed ex direttore del Dipartimento di studi giuridici dell’ateneo di San Marino, Piergiorgio Peruzzi. A darne notizia, esprimendo sentimenti di profondo cordoglio, è la segreteria di Stato per la Giustizia. "Il professor Peruzzi – ricordano dalla segreteria di Stato – ha messo al servizio della Repubblica la propria professionalità e grande esperienza. Il Paese lo ricorda con profonda stima quale conosciuto giurista, che ha dedicato la vita allo studio del diritto, nonché per il patrimonio di conoscenza lasciato dallo stesso in eredità. Sempre pronto al confronto in particolare sul diritto comune, lascia un grande insegnamento e un raro esempio di dedizione alla professione e alla difesa della legalità".