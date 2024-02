San Marino piazza il colpo Tromp

Il mercato del baseball comincia a muoversi e San Marino piazza il colpo Jiandido Tromp. Si tratta di un ritorno sul Titano, per il 30enne di Aruba. C’era anche la sua firma, infatti, sullo scudetto del 2021, quando la società del Titano tornò a trionfare dopo otto anni dall’ultimo tricolore. Per Tromp, un fuoricampo cruciale in gara4 di quella finale (col punteggio che passò dal 4-3 al 6-3) e anche una stagione con media battuta piuttosto alta (469) che diventò ovviamente più bassa nell’ultimo atto ma comunque ottima (313). Il general manager Mauro Mazzotti porta a Serravalle un esterno che può incidere parecchio nel box e che, dopo l’ultima avventura sammarinese, è passato da contesti competitivi come la Lega invernale del Nicaragua, l’Olanda col Neptunus Rotterdam e l’Independent League americana con i Lake Erie Crushers. Tromp, prima del 2021, ha avuto anche trascorsi in Triplo A a Lehigh Valley nell’organizzazione dei Philadelphia Phillies, poi Doppio A, Independent League e Lega invernale venezuelana. La squadra di Doriano Bindi tornerà ad allenarsi il 6 marzo.