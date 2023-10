San Marino e la nuova regola: “Astenersi dall’uso dei social”

San Marini, 9 ottobre 2023 – "Astensione dall'uso dei social network personali". Lo stabilisce il Governo di San Marino con un nuovo regolamento che riguarda i Capitani Reggenti e che entrerà in vigore dalla prossima settimana. La Repubblica di San Marino è governata da un Consiglio Grande e Generale che dura in carica cinque anni e che a sua volta nomina il Congresso di Stato, il massimo organo esecutivo presieduto da due Capitani Reggenti assistiti da dieci titolari di dicasteri, praticamente ministri.

Le regole dei Capitano Reggenti

I Capitani Reggenti governano solo per sei mesi, ma da sempre devono però seguire determinate regole. Fra queste: non possono guidare, ma devono farsi accompagnare, non possono maneggiare denaro, meglio evitare bar e locali e comunque se decidono di entrare devono farlo con un accompagnatore, mantenendo una certa dignità. Ora la novità che riguarda i social network che va ad aggiungersi a regole già in vigore come: non uscire da soli, non farsi coinvolgere in discussioni di qualunque natura e non manifestare i propri convincimenti personali e niente dichiarazioni pubbliche e personali.