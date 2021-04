San Marino, 12 aprile 2021 – Da oggi, 12 aprile, si allentano notevolmente le limitazioni anti-Covid a San Marino, con le prime riaperture.

Sul Titano la scuola riparte con didattica in presenza per tutti gli alunni, e bar e ristoranti (sempre da oggi) possono tornare a lavorare di sera. Nei primi giorni possono restare aperti fino alle 21.30, dal 19 aprile sarà consentito lavorare fino alle 23, mentre non ci saranno più limitazioni d’orario dal 26 aprile.

Ma il 26 aprile sarà anche il giorno in cui riapriranno, sul Titano, cinema e musei. Insomma, un graduale ma significativo ritorno alla normalità. Palestre e piscine, invece, riaprono il 19 aprile.

