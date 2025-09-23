San Marino, passo storico: riconosciuto lo Stato di Palestina

San Marino, 23 settembre 2025 – San Marino compie un passo storico e riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come sovrano e indipendente, “entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite”. La decisione è arrivata oggi con la delibera approvata dal Congresso di Stato, all’indomani delle manifestazioni pro Palestina che hanno attraversato l’Italia. La nota della segreteria di Stato agli affari esteri ricorda che si tratta dell’esito di un lungo percorso avviato già nel 1996 con l’accordo di relazioni diplomatiche con l’autorità nazionale palestinese, poi rafforzato da atti istituzionali e iniziative internazionali. Tra i più recenti, l’accreditamento del primo ambasciatore palestinese a San Marino lo scorso gennaio e la conferenza di luglio sulla risoluzione pacifica della questione palestinese. Il segretario di Stato agli esteri, Luca Beccari, ha spiegato che si tratta di una “posizione chiara” che “riafferma e concretizza ulteriormente la neutralità attiva che da sempre contraddistingue la nostra politica estera. Siamo uno Stato presente, attento e non indifferente di fronte agli attuali scenari geopolitici”. Beccari ha aggiunto: “Le istituzioni e la comunità riaffermano il sostegno alla soluzione dei due Stati, che non può prescindere da uno stato di Palestina sovrano, indipendente, che viva in pace e nel reciproco riconoscimento dello stato d’Israele”. Il Congresso ha inoltre incaricato Beccari di annunciare ufficialmente la decisione durante la 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. L’intervento del segretario è previsto per sabato.