San Marino, 25 gennaio 2022 - Picchiato e rapinato della propria Mercedes. Il fatto, dai contorni ancora poco chiari e sui quali si sta indagando, è accaduto nella serata di ieri ed ha visto vittima Ambrogio Rossini, 85 anni , imprenditore, patron della Cartiera Ciacci, nella sua abitazione del Ghiandaio a Murata nel Castello di Città.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per varie contusioni al volto dovute alle percosse, ma non è in pericolo di vita. I malviventi, prima di far perdere le tracce, hanno abbandonato la Mercedes di proprietà del Rossini nel parcheggio della chiesa di Murata. Non è ancora chiaro se abbiamo prelevato qualcosa dall'interno dell'auto.