San Marino saluta i nuovi Capitani. Nominati Troina e Tamagnini

Filippo Tamagnini e Gaetano Troina sono i nuovi Capitani Reggenti di San Marino. Ieri l’elezione in Consiglio grande e generale. I lavori riprendono nel pomeriggio dopo le 17, come concordato, unicamente per procedere all’elezione dei nuovi capi di Stato, designati rispettivamente da Partito democratico cristiano sammarinese e da Domani Motus Liberi. Tamagnini e Troina saranno in carica per il semestre dal primo giorno di ottobre al primo giorno di aprile del prossimo anno. In apertura dei lavori gli attuali Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonini invitano dunque i consiglieri a seguirli in corteo per il rito propiziatorio. E’ il segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti ad annunciare, da Palazzo Pubblico, i Capitani Reggenti per il prossimo semestre. La Banda militare schierata su Piazza della Libertà e diretta dal maestro Stefano Gatta, ha eseguito l’inno nazionale. Per Filippo Tamagnini, 51 anni, laureato in Ingegneria edile all’Università di Bologna e responsabile del Settore viabilità, bonifiche e verde pubblico dell’Azienda per i Lavori pubblici, sarà la seconda volta alla Suprema Magistratura. Dal 2000 è membro della Dc, dal 2003 al 2008 è stato membro della Giunta di Castello di Serravalle e nel 2008 è stato eletto per la prima volta in Consiglio. Vive a Falciano, e ha ricoperto la carica di Capitano Reggente, come detto, per il semestre aprile-ottobre del 2011, insieme a Maria Luisa Berti. Prima volta alla Suprema Magistratura per Gaetano Troina, 36 anni, una laurea in Giurisprudenza. Avvocato e notaio, si appassiona alla politica fino a fondare, nel 2018, insieme a un gruppo di amici, Domani Motus Liberi partito con il quale corre alle elezioni del 2019 ed entra in Consiglio grande e generale nella legislatura in corso.