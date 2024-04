San Marino sente profumo d’Europa Il 7 maggio la consegna del testo dell’accordo

La data da segnare sul calendario è quella del 7 maggio. Quando San Marino avrà tra le mani il testo pilota dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. "Quel giorno sarò a Bruxelles – annuncia il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari in Commissione – per un incontro nel quale avverrà la consegna del famoso testo pilota in inglese che sarà poi anche divulgabile. Un passaggio fondamentale nell’ottica del processo di firma dell’accordo. Poi nell’ambito di quell’incontro vedremo di avere ulteriori aggiornamenti in merito all’agenda della firma". E, in attesa di quell’appuntamento tanto importante, in Repubblica si prosegue con le iniziative per informare i cittadini, ma non solo. "Ultimamente ne abbiamo messe in campo diverse – riferisce Beccari – Si è concluso il ciclo organizzato con la Sums, molto partecipato anche sotto il profilo del dibattito. Sono stati sviscerati diversi aspetti dell’accordo. Poi c’è stata una giornata formativa per i dirigenti della Pubblica amministrazione e un corso specifico per i funzionari diplomatici. Avevo anticipato la volontà di tenere un’audizione con i rappresentanti permanenti sul tema del multilateralismo e temi di geopolitica, ma lo scioglimento del Consiglio rende difficile questo aspetto. Per il 24 aprile siamo però riusciti a coniugare l’iniziativa che sta organizzando la Reggenza, si terrà un’udienza con un relatore specializzato e ci sarà anche un intervento del nostro rappresentante permanente presso le Nazioni Unite".