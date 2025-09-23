San Marino si candida a ospitare il Junior Eurovision Song Contest

San Marino si candida per ospitare nel 2026 il Junior Eurovision Song Contest, concorso internazionale annuale per giovani cantanti tra i 9 e i 14 anni, che organizza l’Unione Europea di Radiodiffusione dal 2003. L’edizione 2025 si terrà all’Olympic Palace di Tbilisi in Georgia. Parteciperanno 18 Paesi tra cui Azerbaigian, Croazia e Montenegro che tornano dopo alcune assenze, Albania, Croazia, Macedonia del Nord, Polonia e San Marino.

"Con una storia di 16 anni di partecipazione agli eventi Eurovision dell’Ebu – ricordano da Media Evolution, la società che con la segreteria di Stato al Turismo e San Marino Rtv ha appena firmato un accordo triennale per il San Marino Song Contest – San Marino è un esempio consolidato di rappresentanza dei piccoli paesi sulla scena internazionale. Oltre ai numerosi eventi sportivi e culturali internazionali organizzati nel paese, San Marino Rtv è un’istituzione consolidata in grado di ospitare eventi di grande portata".

Sabato 13 dicembre il Titano sarà rappresentato a Junior Eurovision Song Contest da Martina Crv (foto), una giovane artista di 12 anni, che si terrà a Tbilisi. "San Marino è desideroso di vincere ed è pronto a ospitare una futura edizione dello Junior Eurovision Song Contest nel suo paese. Dai grandi teatri agli impianti sportivi, San Marino offre un’ampia gamma di opzioni in grado di ospitare un evento di questo tipo", commenta Ersin Palak, consulente della delegazione della Repubblica di San Marino.

Intanto, appena qualche giorno fa il Titano ha ufficializzato la propria partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà in Austria.