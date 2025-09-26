"San Marino si rifiuti di partecipare all’Eurovision se c’è Israele"

"Esprimiamo, anche a nome dei tanti cittadini che ci hanno scritto e che pubblicamente hanno preso posizione, la nostra profonda contrarietà alla decisione di San Marino Rtv di confermare la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 anche in caso di presenza di Israele". Prendono carta e penna e scrivono alla televisione di Stato. Non restano in silenzio il Collettivo San Marino per la Palestina e il Collettivo San Marino United Artists. "Siamo ben consapevoli – si legge nella lettera indirizzata al direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio, al presidente dell’emittente Pasquale Valentini e al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – che la musica ha da sempre una funzione di unione tra i popoli e di superamento dei confini. Tuttavia, non si può restare indifferenti di fronte al genocidio in corso del popolo palestinese. Tanto più che, in occasione dell’invasione russa dell’Ucraina, la Russia fu esclusa dal contest: un precedente che rende oggi ancor più evidente l’incoerenza dell’European Broadcasting Union e la responsabilità di ciascun Paese partecipante. Sappiamo che, a quel tempo, San Marino non prese una posizione netta sulla vicenda. Tuttavia, oggi ci troviamo davanti ad un crimine inaudito: Israele sta commettendo un genocidio".

A giudizio dei collettivi, ancora, "la nostra tv di Stato, scegliendo di ignorare il massacro di civili inermi che sta avvenendo a poche migliaia di chilometri da noi e trasmessa in live streaming da due anni su ogni mezzo di comunicazione, vanifica l’impegno civile che in Repubblica si manifesta costantemente nei confronti del popolo palestinese, e gli sforzi diplomatici e politici del nostro governo volti al riconoscimento della Palestina e alla fine del genocidio, creando inevitabilmente un forte scollamento tra il servizio pubblico e la comunità che esso dovrebbe rappresentare". Di fatto, viene aggiunto, "non si può sostenere la fratellanza tra i popoli e al tempo stesso accettare la partecipazione a un evento culturale di uno Stato che si rende responsabile dei peggiori crimini contro l’umanità. Con rammarico ma anche con ferma convinzione, vi chiediamo di riconsiderare questa scelta e di unirvi a quei Paesi che hanno deciso di non legittimare, con la propria presenza, l’impunità di Israele". "Avremmo sperato – dicono – che San Marino si unisse ai Paesi che hanno già assunto una posizione di rifiuto, come Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia, Olanda".