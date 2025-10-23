San Marino Song Contest: il 7 marzo la finale al teatro Nuovo

Dieci artisti emergenti e dieci big. Saranno sul palco del Teatro Nuovo sabato 7 marzo. Una serata nella quale verrà incoronato il prossimo rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest. Dopo il successo di qualche mese fa, San Marino Rtv, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, annuncia la seconda edizione del San Marino Song Contest. La finalissima sarà, appunto, sabato 7 marzo del prossimo anno, al Teatro Nuovo di Dogana e in diretta su San Marino Rtv, canale 550, e su Radio San Marino. Dalla finale uscirà l’artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. Non mancano alcune novità nel format. La nuova edizione del San Marino Song Contest avrà, oltre alla finale del 7 marzo, anche due semifinali in diretta su Rtv, il 3 e 4 marzo, rispecchiando così il modello Eurovision. Ciascuna semifinale vedrà sul palco 20 concorrenti, provenienti da ’Dreaming San Marino Song Contest’, il percorso di selezione organizzato da Media Evolution, propedeutico alle fasi finali del contest che darà l’accesso all’Esc di Vienna.

Nella finale del Smsc del 7 marzo approderanno 10 concorrenti emergenti provenienti dalle due semifinali, insieme a 10 big in gara. Squadra vincente non si cambia. Confermate la direzione artistica di Massimo Bonelli, la regia di Cristiano D’Alisera, la fotografia di Marco Lucarelli e la scenografia di Marco Calzavara. Poco più di un mese fa San Marino ha sciolto le riserve sulla partecipazione alla prossima edizione dell’Eurovision. E lo ha fatto nel giorno in cui è stata annunciata anche la firma del nuovo accordo quadro triennale 2026-2028 tra la segreteria per il Turismo, Rtv e Media Evolution per la gestione delle fasi preliminari all’individuazione dell’artista che rappresenterà la Repubblica del Titano alla competizione europea. "Con l’Eurovision dell’anno scorso – disse il dg Sergio – abbiamo avuto una visibilità straordinaria. Oltre 270 milioni di contatti sul brand San Marino Song Contest. Quindi questo ha un valore enorme per lo Stato di San Marino e per la promozione turistica e quindi sulla volontà di partecipare, anche legata all’interesse dello Stato di San Marino, ad essere presente su panorami internazionali come appunto è l’Eurovision Song Contest".