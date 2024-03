San Marino sospende la patente a chi guida usando il telefono

Ritiro della patente per chi guida al cellulare, mentre sono state riviste le sanzioni per infrazioni legate alla velocità. Queste alcune modifiche al Codice della strada in vigore da ieri a San Marino. A presentarle, una ad una, il segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti, insieme al comandate della Polizia Civile Werter Selva. "Si tratta di alcune modifica, al codice della strada del 2008, per aumentare la sicurezza sulle strade e favorisce la fluidità del traffico". Una novità assoluta è il ritiro della patente da 20 giorni a 3 mesi per chi utilizza manualmente apparecchi telefonici alla guida. "Una abitudine inaccettabile – dice il ministro Berti – Sta diventando la situazione di maggiore pericolosità sulle strade. A mio modo di vedere anche di più della velocità". E a proposito di velocità, ci sono modifiche per quel che riguarda gli autovelochi. Chi supera il limite di 40 km orari si ritroverà con la patente sospesa. Per le infrazioni di velocità lievi la multa verrà dimezzata. "Le sanzioni sono giuste per tutti quelli che non rispettano i limiti – sottolinea il segretario di Stato agli Interni – ma abbiamo ritenuto di dover differenziare da chi tiene una velocità moderata, anche se superiore al limite, a chi quei limiti li supera di parecchio viaggiando a velocità particolarmente sostenuta. In quest’ultimo caso c’è un aumento delle sanzioni.

A chi supera di oltre 40 km orari verrà sospesa la patente". Le sanzioni per infrazioni legate alla velocità vengono così perfezionate: sino a 10 km/h sanzioni da 100 a 350 euro, sino a 35 km/h da 200 a 650 euro, sino a 60 km/h da 500 a 1.000 euro. Oltre i 60 km/h 3° raddoppiata fino al massimo. Il decreto del 15 marzo scorso disciplina anche i ‘Parcheggi Rosa’ riservati alle donne in gravidanza e ai neogenitori e i relativi contrassegni, norma la circolazione e la precedenza nelle rotatorie e aggiunge prescrizioni relative ai divieti di sosta ovvero vietando la sosta nei parcheggi rosa, in prossimità degli idranti e nelle aree riservate alle auto elettriche. Viene regolata e consentita la possibilità di trasporto di un passeggero per guidatori con più di 16 anni su veicoli omologati.

Per chi guida senza assicurazione viene introdotto l’articolo 60 bis che porta da penale ad amministrativa l’eventuale pena, ma aumenta la sanzione e prevede il ritiro della carta di circolazione e confisca per i veicoli senza assicurazione.

"Ci siamo resi conto che il sistema sanzionatorio penale per questa fattispecie non è immediatamente efficace per cui abbiamo pensato a una confisca amministrativa e una sanzione da un minimo di mille euro". Per chi si mette alla guida dopo aver bevuto alcolici la tolleranza è zero. Come dovrà essere il tasso alcolemico dei più giovani. "Siamo intervenuti sul tasso alcolemico anche per uniformarci alla vicina Italia – spiega il ministro sammarinese – Il tasso zero è previsto per i minori di 18 anni, ma anche per chi ha la patente da meno di tre anni".