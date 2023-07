San Marino, sottoscritto Memorandum d'Intesa per prodotti biologici

È stato sottoscritto digitalmente un memorandum d’intesa nel settore dei prodotti biologici tra il segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, e il direttore generale di Accredia, Filippino Amedeo Trifiletti. Il protocollo costituisce un addendum al memorandum già sottoscritto dalla Segreteria Industria ed Accredia per la strutturazione del primo ente nazionale di accreditamento di San Marino. "Grazie alla sottoscrizione di quest’accordo la nostra autorità di vigilanza nel settore del biologico (Ugraa) – spiega canti – potrà accedere alla documentazione contenuta nelle banche dati relative agli organismi di controllo italiani che operano sul territorio sammarinese e sviluppare le basi per eventuali documenti normativi inerenti la normativa dell’Ue in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti".