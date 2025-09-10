San Marino spreca troppo. E Parma riapre la finale

Dopo aver assaporato il gusto dello scudetto a metà partita, il San Marino Baseball incappa in un disastroso sesto inning e lascia strada a Parma, che accorcia nell’Italian Baseball Series. I Titani conducono ancora 2-1, ma i rimpianti per la terza partita sono tanti.

Soprattutto perché Celli e compagni vanno in vantaggio al 5°. Il merito è di Pieternella, che batte un singolo e arriva in seconda sul bunt di sacrificio di Celli. Sulla successiva rimbalzante di Lorenzo Di Raffaele arriva l’errore di Concepcion: Pieternella avanza in terza, ma si scontra con Geraldo e si infortuna. Sull’ostruzione, è assegnato il punto dello 0-1, ma il giocatore deve comunque uscire dal campo sostenuto dai compagni. L’attacco prosegue poi col singolo di Di Fabio e con Di Raffaele a casa per il doppio vantaggio. Lo 0-2 dura fino alla parte bassa del sesto, poi qualche incertezza difensiva costa cara ai Titani. Per Parma cominciano Gonzalez col singolo e Geraldo con la base ball, poi ecco la valida di Concepcion per il punto dell’1-2. Entra Leal sul monte e Mineo è il primo out su bunt di sacrificio, Astorri è eliminato al piatto e per Ascanio c’è la base intenzionale. Il turno decisivo per la partita è quello di Battioni, che alza un altissimo pop a destra sul quale la difesa non riesce a completare l’out, con la palla che cade dal guanto di Lorenzo Di Raffaele. Dalla possibilità di chiudere l’attacco avversario ancora in vantaggio al crollo. Entrano i due punti del sorpasso (3-2) e, sulla scia, anche le battute di Flisi del 5-2 e Gonzalez del 7-2. La partita finisce sostanzialmente lì, con Parma a segnare l’8-2 all’8° e San Marino che prova a replicare col fuoricampo da due punti di Diaz al 9° per l’8-4 conclusivo.

SAN MARINO: Batista ed (0/4), Marlin ss (2/4), Helder 1b (0/4), Lino r (0/4), Proctor es (0/3), Pieternella (Diaz 1/2) dh (0/2), Celli ec (1/3), Lo, Di Raffaele (Servidei 0/1) 2b (0/3), Di Fabio 3b (2/4).

PARMA: Angioi 2b (1/4), Gonzalez ed (2/4), Geraldo ss (0/4), Concepcion 3b (2/5), Mineo r (1/3), Astorri (Monello 1/1) dh (0/3), Ascanio 1b (0/2), Battioni ec (1/2), Flisi es (1/3).

San Marino: 000 020 002 = 4 bv 8 e 3

Parma: 000 007 01X = 8 bv 9 e 2