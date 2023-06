San Marino studia i primi mille giorni di vita

San Marino partecipa a uno studio dell’Istituto superiore di Sanità che mette sotto la lente i primi 1.000 giorni di vita, considerati sempre più fondamentali per garantire una vita sana al nascituro. "Investire nei primi mesi di vita dei bambini, fin dal periodo della gravidanza – spiegano dall’Istituto per la sicurezza sociale – significa favorire ricadute positive in termini di salute, di sviluppo di competenze cognitive, sociali e di accesso a

percorsi educativi e professionali lungo tutta la vita, non solo per il singolo individuo, ma per l’intera comunità". L’avvio del progetto di sorveglianza da parte di Pediatria prevede che i dati vengano raccolti attraverso la compilazione di un questionario anonimo: le mamme dei bambini da 0 a 2 anni verranno contattate telefonicamente dalle infermiere e poi tramite una mail, che conterrà una breve spiegazione per l’accesso al questionario, riceveranno il codice univoco assegnato e il link per accedere alla compilazione.

"Come pediatri di San Marino siamo felici di poter partecipare attivamente a questo studio, così importante per la salute dei bambini – spiega la direttrice di Pediatria, Laura Viola –. Contiamo così di andare a colmare una fase di monitoraggio che riguarda anche le abitudini dei genitori, attualmente poco analizzate, e sulla quale si stanno invece concentrando molte ricerche in quanto si sta dimostrando sempre più importante".