San Marino sul velluto. Tutto facile con Macerata

san marino

8

macerata

0

MACERATA: Garcia ec (1/3), Joseph ss (0/3), Leonora 3b (0/2), Carrera 1b (0/3), Tomic ed (1/3), Di Turi r (0/3), Perdomo dh (0/3), Splendiani es (0/1), Pascoli 2b (0/2).

SAN MARINO: Tromp es (0/2), Batista ed (2/3), Diaz 3b (2/3), Alvarez r (1/2), Lopez ss (0/3), Celli ec (0/2), Angulo 2b (1/3), Lo. Di Raffaele dh (2/4), Di Fabio 1b (1/4)

MACERATA: 000 000 0 = 0 bv 2 e 0 SAN MARINO: 320 003 X = 8 bv 9 e 0 LANCIATORI: Correa (L) rl 2, bvc 5, bb 2, so 2, pgl 5; Doba (r) rl 2, bvc 0, bb 3, so 3, pgl 0; Mazzocchi (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Cuomo (f) rl 1, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 3; Quevedo (W) rl 4, bvc 1, bb 1, so 9, pgl 0; Baez (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Pedrol (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: doppi di Batista e Alvarez.

Gara1 è un dominio sammarinese, con nove valide dei battitori che aggrediscono subito Correa. Eccellente Quevedo, già tirato a lucido sul monte e autore di ben 9 strikeout. Nel suo score finale c’è la vittoria con ben 9 strikeout in 4 inning lanciati. I primi due inning decidono subito l’incontro e indirizzano la partita a senso unico.