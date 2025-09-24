San Marino, svolta storica. Riconosciuta la Palestina: "Non saremo indifferenti"

Un passo storico per San Marino, che arriva a meno di 24 ore dalle manifestazioni pro Pal – in alcuni casi violente – che hanno segnato l’Italia, da nord a sud. Il Titano si unisce al gruppo di Paesi – tra i quali Gran Bretagna, Francia, Andorra, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Malta – che hanno riconosciuto ufficialmente lo stato di Palestina. Il Congresso di Stato, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera con la quale la Repubblica riconosce la Palestina come stato sovrano e indipendente, "entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite". La decisione, spiega una nota ufficiale della segreteria di Stato per gli affari esteri, è il risultato di un lungo percorso avviato quasi trent’anni fa. Già nel 1996, infatti, San Marino aveva siglato l’accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche con l’autorità nazionale palestinese. Da allora, si sono susseguiti ordini del giorno del Parlamento, dichiarazioni politiche e iniziative internazionali. Tra gli atti più recenti, l’accreditamento del primo ambasciatore palestinese a San Marino, avvenuto lo scorso gennaio, e la conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese, svoltasi a luglio.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, ha sottolineato l’importanza della scelta adottata dal Titano, parlando di una "posizione chiara" che "riafferma e concretizza ulteriormente la neutralità attiva che da sempre contraddistingue la nostra politica estera. Siamo uno Stato presente, attento e non indifferente di fronte agli attuali scenari geopolitici".

"Le istituzioni e la comunità – ha aggiunto Beccari – riaffermano il sostegno alla soluzione dei due Stati, che non può prescindere da uno stato di Palestina sovrano, indipendente, che viva in pace e nel reciproco riconoscimento dello stato d’Israele". Il Congresso di Stato ha inoltre conferito mandato al segretario Beccari di comunicare ufficialmente la decisione alla comunità internazionale nell’ambito della 80esima sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York, che fino a lunedì prossimo vedrà alternarsi sul podio del Palazzo di Vetro tutti i principali leader mondiali. Il suo intervento si terrà nella giornata di sabato.

La delibera adottata dal Congresso non arriva all’improvviso. Richiama infatti una lunga serie di atti che, nel corso degli anni, hanno gradualmente rafforzato la posizione sammarinese. Il 14 gennaio scorso il Titano aveva registrato l’accreditamento ufficiale dell’ambasciatore palestinese Abeer Odeh, protagonista anche di un’audizione in commissone consiliare. In quell’occasione Odeh aveva espresso gratitudine al governo del Titano, affermando che San Marino mira "alla costruzione di un mondo più pacifico, giusto ed equo possibile".

Una spinta – quella verso il riconoscimento della Palestina – che a San Marino non è partita solo dalla politica, ma anche da associazioni e gruppi spontanei di cittadini. Come quelli che lunedì scorso si sono ritrovati davanti a Palazzo Pubblico in occasione del presidio organizzato dal collettivo "San Marino per la Palestina", tra striscioni, bandiere e slogan, per manifestare vicinanza a Gaza e alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.

l.m.