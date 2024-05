San Marino verso Expo 2025: "Occasione per proporsi al mondo"

"Oltre 24 milioni di persone hanno visitato Expo Dubai 2020, di questi 390mila sono entrati al Padiglione San Marino che ha anche incassato 126mila euro nel proprio shop". Fa un passo indietro per guardare avanti il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati nel giorno in cui San Marino presenta la sua nuova avventura a Expo, esattamente a Osaka, in Giappone. Un’edizione, quella del 2025, che avrà come commissario generale Filippo Francini, mentre per il personale del commissariato sono stati predisposti appositi bandi così come per il progetto complessivo di comunicazione. Il cluster in cui si troverà San Marino è composto da 11 paesi tra i quali alcuni anche più grandi del Titano come Croazia, Slovenia, Uruguay e Panama. Expo Osaka 2025 si aprirà il 13 aprile 2025 per chiudersi il 13 ottobre dello stesso anno. Il National Day della Repubblica di San Marino è stato fissato per il 3 maggio 2025 in concomitanza con la golden week giapponese, periodo di ferie per la popolazione locale e con il ponte europeo del primo maggio. "L’Università – spiega il professore dell’Università di San Marino, Riccardo Varini – ha come principale missione quella di legarsi al territorio e alle istituzioni attraverso progetti straordinari come questi. Ci muoviamo spesso in relazione con il territorio, troviamo che sia un aspetto di crescita per i nostri ragazzi e per l’ateneo”. A lavorare al bando per la progettazione i professori Massimo Brignoni, Elana Brigi e Giorgio Dall’Osso. Il team allargato è stato formato dai tutor Pietro Garofalo, Matteo Giustozzi e Nunzia Ponsillo. Gli studenti coinvolti sono Roberta D’Onofrio, Sara Manfredotti, Erica Tentoni, Davide Passatempi, Rachele Turci, Rebecca Ugolini, Giada Cianca, Andrea Monticelli, Mattia Pompili, Elena Scarpellini che divisi in tre differenti gruppi

hanno lavorato al bando. Quello scelto è il progetto di Passatampi, Turci e Ugolini ‘Espandere gli orizzonti, vita e sostenibilità’. Lo spazio complessivo del padiglione è di 53 metri quadrati ai quali si aggiunge un soppalco di oltre 20 metri quadrati per la matching, incontri business e lavoro. All’esterno del padiglione troverà spazio uno shop. "Il progetto – spiegano gli studenti – è legato alle idee che stanno alla base di Expo Osaka 2025 ma anche al territorio sammarinese, agli obiettivi dell’Agenda 2030 e alle peculiarità del Paese. Cambiamento, evoluzione, innovazione caratterizzano San Marino e anche il Padiglione di San Marino. Troveranno spazio tre spazi esperienziali: tattile, visivo e uditivo". "Expo – dice il Segretario – è un’occasione unica per la promozione del turismo e dell’economia di uno Stato, delle sue imprese. E’ la sede ideale per fare matching, firmare accordi bilaterali, incontrare investitori e proporsi al mondo".