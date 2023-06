‘San Marino verso l’Europa’, interviene il prof Mario Catani

San Marino (Rimini), 18 giugno 2023 – Ultimo appuntamento della serie dei sei incontri di ‘San Marino verso l’Europa’. Appuntamento fissato per domani sera, alle 20.45, nella sala Montelupo di Domagnano. Il relatore Mario Catani, docente di Progettazione europea all’Università di San Marino, tratterà temi inerenti la dimensione sociale dell’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea, nonché i progetti e i finanziamenti europei come opportunità per la Repubblica.

La Segreteria Esteri rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare all’evento dall’ampio carattere informativo e divulgativo, patrocinato dalla segreteria di Stato per gli Affari Esteri e organizzato dalla Società unione mutuo soccorso in collaborazione con il Centro di ricerca di Relazioni internazionali dell’Università di San Marino. Sul sito è possibile vedere le serate precedenti.