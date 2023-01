San Marino verso un mondo sostenibile

Donatella Filippi

Lo scopo della transizione energetica è quello di ridurre l’utilizzo di energia primaria (petrolio e altri combustibili fossili) e di aumentare quello di energia rinnovabile, come per esempio quella solare. Il processo è ancora in atto, e la strada in salita.

San Marino ha portato la sua voce all’assemblea dell’Agenzia internazionale per le rinnovabili. "Puntiamo ad accelerare il passaggio a un sistema energetico più pulito, equo e resiliente, potenziando l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’individuazione di uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto il segretario di Stato, Teodoro Lonfernini.