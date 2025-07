San Marino vola alto. Quarta vittoria di fila

San Marino vince 2-0 a Reggio e conquista il quarto successo consecutivo, estremamente prezioso in termini di classifica a cinque gare dalla fine della regular season. Brava, la squadra del manager Doriano Bindi, a colpire al momento giusto in battuta, col resto del lavoro che è stato portato avanti ottimamente da uno staff di lanciatori che ha concesso il minimo indispensabile alla squadra di casa. Bene Lage all’inizio, Leal in mezzo e Mendez in chiusura. Decisivi, per il risultato finale, i punti battuti a casa da Pieternella a Servidei al 5° inning. La prima buona notizia di serata è il ritorno di Helder dopo l’infortunio, ma nel corso del match tornerà pure Batista. In ottica playoff, un bel segnale.

L’attacco sammarinese comincia mettendo in terza Marlin, ma senza segnare. Reggio prova a pungere e arriva in base in ognuno dei primi cinque inning, quelli di Lage, ma restando quattro volte in prima e una in seconda. Il line-up del San Marino torna a essere pericoloso con Marlin al 4°, ma è al 5° che colpisce in maniera decisa. Un sempre positivo Angulo comincia la ripresa con un doppio, con Diaz che lo sposta in terza con un sacrificio. A quel punto, il singolo di Pieternella è più che sufficiente per il vantaggio, mentre il doppio di Servidei è fondamentale nello scavare il piccolo solco del 2-0.

Dal 6° il monte di lancio è di proprietà di Leal, che manda in base solo Robles a inizio 7° e per il resto domina. In attacco, al 9° si materializza una buona occasione per l’allungo, ma non viene sfruttata una situazione di basi piene con un out (doppio di Batista, singolo di Diaz e base a Pieternella) e l’opportunità sfuma. Per gli ultimi tre out sale sul monte Mendez che, dopo aver fatto battere in diamante Marc Rodriguez, subisce il singolo di Tejada e poi elimina Robles (al volo da Celli) e Barbet (strikeout).

San Marino vince 2-0 e comincia la serie nel migliore dei modi. Successione punti, San Marino: 000 020 000 = 2 punti, 9 valide e 0 errori. Reggio: 000 000 000 = 0 punti, 4 valide e 1 errore. Lanciatore vincente Lage, perdente Madan, salvezza Mendez. Doppi di Batista e Angulo.