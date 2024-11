San Martino, blitz contro i vu’ cumprà e 250 multe per i parcheggi selvaggi

Domenica c’è stata una vera e propria invasione. Ma anche sabato e ieri, l’ultimo giorno della Fiera di San Martino, sono state tantissime le persone arrivate a Santarcangelo per la festa. E si sono viste tutte, anche sulle strade. Parcheggi selvaggi sulla via Emilia e su altre arterie. In alcuni casi le macchine hanno occupato perfino interi tratti di sulle piste ciclabili. La polizia locale, che in questi giorni ha potuto contare su 18 vigili di comuni vicini (Rimini, Riccione, Bellaria e quelli del Rubicone) ha elevato in tutto quasi 250 multe. Sanzioni fatte per i casi più gravi, nei quali le auto intralciavano il traffico o impedivano l’accesso alle case. Se gli agenti avessero fatto la multa a tutte le auto in divieto, le sanzioni sarebbero state molte di più. Ma Forza Italia attacca il Comune: "La sosta selvaggia è stata una conseguenza inevitabile della cattiva organizzazione dei parcheggi. Il caso più assurdo al cimitero: sabato l’area era a pagamento (a 3 euro) indiscriminatamente per tutti, anche per coloro che non erano diretti alla fiera bensì a visitare i propri defunti". Domenica l’area non era più a pagamento "ed è stata presa d’assalto". Problemi anche in piazza suor Angela Molari, "perché il Comune aveva dichiarato che avrebbe riservato 100 posti ai residenti, invece hanno fatto entrare tutti...". Non sono mancati gli incidenti. Il più anomalo domenica all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini: un 57enne in bici è stato colpito dalla lanterna del semaforo che si è staccata dal palo. L’uomo è andato in ospedale per accertamenti, per fortuna non ha riportato gravi ferite. Un altro incidente, tra una moto e un’auto, è avvenuto in via Trasversale Marecchia.

Viabilità e non solo. Vigili e forze dell’ordine hanno presidiato costantemente le varie zone della fiera, anche con agenti in borghese. Diversi i blitz contro i vu’ cumprà, che erano pochi rispetto al passato. Durante i controlli li agenti hanno sequestrato 30 giubbotti e 30 tra borse, maglioni e sciarpe (foto): tutta merce contraffatta di vari marchi, tra cui Chanel, Louis Vuitton, Gucci e Moncler. Il venditore abusivo è fuggito alla vista dei vigili.