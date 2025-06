San Martino dei mulini scatta sui pedali

Una giornata di festa dedicata agli appassionati di due ruote (e non solo). A Santarcangelo è tutto pronto per l’inaugurazione – oggi dalle 10.45 – della nuova ciclabile di San Martino dei Mulini. La pista – 1,6 km compresa la passerella sul Marecchia – è stata realizzata per stralci, con un costo di quasi 2,8 milioni di euro. Quello di oggi non sarà un semplice taglio del nastro, ma un vero e proprio evento che vedrà anche il passaggio della gara ciclostorica La Titanica, settima tappa del Giro d’Italia d’epoca che concluderà il percorso breve in piazza Ganganelli dando il via alla cerimonia inaugurale. All’inaugurazione, insieme al sindaco Filippo Sacchetti e tanti altri, saliranno in sella ue ospiti d’eccezione: Michela Moretti Girardengo, la presidente del Giro d’Italia d’epoca nonché nipote del grande Costante Girardengo, e un altro ex campione come Gianbattista Baronchelli. Dopo i saluti in piazza, dove Pro Loco e ’Città Viva’ offriranno agli atleti un ristoro e una visita guidata del centro storico, tutti potranno unirsi al corteo in bici e abiti d’epoca che raggiungerà la passerella ciclopedonale sul fiume Marecchia, dove è previsto il taglio del nastro, per poi proseguire lungo la ciclabile fino al circolo Acli di San Martino dei Mulini per un rinfresco conclusivo.

Il nuovo percorso ciclabile rientra nel progetto della ’Città dei 15 minuti’ avviato da Sacchetti. Secondo Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza Civica, lo slogan "affascina ma rappresenta anche una necessità". Perché "in un mondo in cui la mobilità sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione, garantire la sicurezza degli utenti della strada più deboli, come pedoni e ciclisti, è fondamentale". Tuttavia, aggiunge il consigliere di opposizione, "è evidente che la rete ciclabile di Santarcangelo presenta delle lacune. Diverse frazioni, come quelle sul versante dell’Uso, sono state trascurate. Metà del territorio è stato dimenticato, lasciando alcune zone irraggiungibili se non attraverso le strade provinciali, molto trafficate. Un esempio è la ciclabile lungo la Sp 13, che arriva solo fino al bivio per Canonica. Sebbene sia previsto un prolungamento fino alla frazione, i tempi di realizzazione sono incerti". Secondo Borghini "per affrontare queste sfide è quindi necessaria una progettualità sovracomunale. Sebbene ci siano già i collegamenti con San Vito e Santa Giustina, manca poi un collegamento diretto verso il mare, desiderato da molti santarcangiolesi". Infine, un appello all’amministrazione ad "investire meno negli slogan e nella comunicazione" e più in opere.