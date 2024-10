San Martino, dopo lo stop spunta un condhotel

Chiuso dal 2022, l’hotel San Martino, nell’omonimo viale a Riccione Abissinia, si trasformerà in un condhotel, avrà quindi camere da affittare e appartamenti da vendere. I servizi di alto livello, compreso la spa interna, consentiranno alla struttura di trasformarsi in un quattro stelle superior. Proprio in questi giorni la Gilardoni Corporate, che sempre a Riccione ha già ristrutturato la storica Villa Cenzina e realizzato una palazzina in acciaio, sta presentando il progetto, che la società spera sia quello definitivo. Con il cambio delle amministrazioni, compreso il periodo del commissariamento, il processo innovativo dell’albergo da demolire e ricostruire ex novo, ha infatti registrato una forte battuta d’arresto, anche per le normative interpretate diversamente da chi governa, cosa che ha costretto a ridisegnare il progetto.

Il fabbricato non si ergerà più per otto piani, ma per quattro, mantenendo l’attico sul quinto piano, per cui conterà meno cubature. Le camere dell’hotel saranno trentanove e gli appartamenti sei. In previsione anche una palestra e una sala conferenze, nonché venticinque posti auto, tutti nuovi, in quanto il vecchio San Martino, pur contando novantadue camere non ne aveva nessuno. "Siamo amareggiati, perché lo studio tecnico Alessandro Ravaglioli di Rimini lavora con il Comune dal 2022 _ premette Andrea Maurizio Gilardoni, titolare della Gilardoni Corporate _, la vecchia amministrazione ci ha detto delle cose, non c’erano limiti, poi col commissariamento si è fermato tutto, e di seguito i tecnici hanno reinterpretato le norme diversamente, per cui dopo due anni e mezzo abbiamo dovuto rifare il progetto che interessa due corpi. Avremmo lasciato spazi intorno per staccarci dall’Hotel Bolognese, recuperando un po’ le cubature in altezza. Ora invece si ricostruisce, facendo quello che c’era, l’avessimo saputo prima non avremmo fatto questo investimento. Un paio di gruppi d’imprenditori è comunque interessato a comprare la struttura con permesso di costruire".

Michele Mongello, project manager aggiunge: "Abbiamo presentato l’ambizioso progetto dell’hotel San Martino prima di comprarlo, dopo averlo acquistato, abbiamo dovuto rifare lo stesso progetto tre/quattro volte, per obiezioni poste di volta in volta in corso d’opera. Lascio immaginare cosa significhi dal punto di vista economico". Si cerca intanto di chiudere un’altra partita sospesa, relativa al condominio costruito in viale Mazzini. Alla Gilardoni Corporate il Comune ha chiesto un pezzo di terreno attiguo all’arboreto Cicchetti, dove doveva costruire dieci posti auto, in cambio di altrettanti stalli già recintati in altra area pubblica, ma l’atto di cessione dopo un anno non è ancora stato fatto.

Nives Concolino