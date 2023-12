San Martino d’oro, ecco i vincitori

Il premio San Martino d’Oro è andato alla memoria al musicista riccionese Gaspare Tirincanti, per il contributo artistico e umano alla crescita culturale di Riccione, e al Centro Missionario Daniele Comboni di Riccione, per l’impegno nelle attività di solidarietà e di altruismo profuse verso il prossimo.

A consegnare il riconoscimento sono state la sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca Sandra Villa nel corso della serata che si è svolta al palazzo dei congressi, in una sala Concordia colma di persone. Alla cerimonia di conferimento del San Martino d’Oro è seguito il concerto di Santo Stefano affidato alla cura artistica di Mario Marzi. Il concerto è stata la logica prosecuzione del San Martino d’Oro con la dedica a Gaspare Tirincanti in apertura. A seguire l’omaggio a Walt Disney, ideato e arrangiato dal pianista jazz, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Pino Jodice. Sul palco si è esibita anche la MYO Mondaino Youth Orchestra diretta dal Maestro Michele Chiaretti insieme alla prime parti dell’orchestra nazionale jazz dei conservatori italiani con le voci di Simona Bencini e Stevie Biondi, trasportando il pubblico nel mondo magico dei classici Disney.

Il Premio alla memoria di Tirincanti è stato ritirato dalla moglie, Manuela Longhi e dai figli, Veronica e Claudio. "Gaspare era un musicista senza schemi né ideologie – ha detto Manuela –. Amava la bella musica di qualsiasi tipo fosse". Per il Centro Missionario Daniele Comboni ha ritirato il premio il presidente Elio Mainardi insieme ai volontari del centro che sono stati raggiunti sul palco dal vescovo della Diocesi di Rimini, Nicolò Anselmi, E’ stato lo stesso vescovo a dire: "Ringrazio a nome di tutta la Diocesi il lavoro svolto da tanti anni dal Centro Missionario Comboni in cui ho ritrovato i valori di una grande umanità che in questo territorio non finisce mai di stupirmi". Per la sindaca Angelini "l’importanza di una comunità deriva dai valori che essa sa esprimere. Oggi purtroppo il senso della solidarietà e dell’umanità è venuto un po’ a mancare, quella umanità che ti fa considerare la diversità una ricchezza e non un pericolo, la tolleranza e l’inclusione dei valori e non delle forme di debolezza. Questi sono i valori che fanno crescere l’individuo ma anche la comunità".