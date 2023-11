San Martino fa il miracolo: 120mila alla festa

Il cattivo tempo ci ha messo lo zampino nella prima giornata di venerdì. Ma poi, sabato, la fiera di San Martino ha fatto registrare per il Comune di Santarcangelo e gli organizzatori "un afflusso da record". E domenica c’è stato poi il consueto pienone. E si è visto tutto, anche sulle strade di Santarcangelo. Tanto che gli agenti della polizia locale hanno elevato tantissime multe nel weekend, contro i parcheggi selvaggi. Non è dato sapere ancora i numeri nel dettaglio, ma le sanzioni sono state parecchie. E decine di macchine sono state rimosse nei giorni precedenti la fiera e poi durante la manifestazione, perché intralciavano gli allestimenti e gli accessi alle abitazioni.

Succede con un evento che attira così tante persone. Almeno 120mila quest’anno i visitatori a San Martino, anche se l’amministrazione, nello stilare il consuntivo, preferisce la linea della prudenza e si limita a parlare di "oltre 100mila persone". A confermare il successo della tradizionale ’fiera dei becchi’ le scorte di cibo esaurite da diversi stand gastronomici e osterie: domenica sera qualcuno ha chiuso prima del previsto perché aveva finito tutto. Birgoburger, che aveva organizzato anche questa volta uno stand di grandi dimensioni, solo sabato ha servito 5mila persone. Per fare un altro esempio: l’Osteria delle tradizioni ha servito in tutto 160 kg di cappelletti, 80 di baccalà, 250 stinchi e 1.500 piade. Bene anche il Palio della piada a cura della Pro Loco: ha visto sfidarsi 37 partecipanti nelle diverse categorie. Vincitrice assoluta del Palio (e della categoria over) è stata Donatella Zaccaria, tra i giovani invece l’ha spuntata Chiara Giacomini, mentre il premio ’Pida di Bécch – dedicato alle piadinerie cittadine – è andato alla piadineria dalla Quinta.

Sul fronte della viabilità 157 gli interventi effettuati dalla polizia locale, che schierava 23 agenti e altri 17 arrivati di rinforzo da Rimini, Riccione, Bellaria, e anche da San Mauro e dall’Unione Rubicone. Tre gli incidenti rilevati, di cui due con feriti. In un caso, chi ha causato l’incidente non si è fermato a prestare soccorso, ma è stato poi identificato dai vigili. Che sono stati costretti a fare (come anticipato) parecchie multe contro i parcheggi selvaggi. "Ma il numero delle sanzioni – assicurano dal comando della polizia locale – è stato più o meno in linea con quello degli anni passati".