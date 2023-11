San Martino, gran finale: 100mila oggi alla fiera

Gran finale oggi a Santarcangelo per la fiera di San Martino. La domenica è da sempre la giornata clou e quella con il maggiore afflusso di visitatori: oggi ne sono attesi 100mila. Anche ieri c’è stata tanta gente, complice il bel tempo, con migliaia di persone arrivate in città fin dal mattino. Al solito non sono mancati problemi di circolazione e lunghe file sulla via Emilia e su altre strade, anche a causa dei parcheggi selvaggi. Ma oggi andrà peggio e per questo è stata potenziata la presenza di agenti di polizia locale e volontari, per gestire il traffico e cercare di limitare i disagi. Tanti gli uomini delle forze dell’ordine schierati per la sicurezza della fiera. Pochi (almeno finora) i venditori abusivi lungo le strade.

Tra gli eventi da non perdere, oggi, la tradizionale sfida a colpi di mattarello organizzata dalla Pro Loco di Santarcangelo: il ’Palio della piada’. La gara, giunta alla 24esima edizione, si terrà come sempre in piazza Ganganelli. Due le competizioni: una è riservata alle ’azdore’ e ai cuochi amatoriali, e partirà intorno alle 14. Alle 17 poi verrà assegnato ’La Pida di Bècch’: è il premio conferito alla migliore piada prodotta da osterie e piadinerie di Santarcangelo. Ma in programma oggi ci sono anche i tour guidati alla scoperta del centro storico, mentre allo Sferisterio (dalle 9,30) chi lo vorrà potrà cimentarsi con le prove di tiro con l’arco a cura della Compagnia Draconis – Mons Jovis.

Terminata la fiera di San Martino, tornerà per due giorni il senso unico alternato sul ponte sul Marecchia. Le limitazioni al traffico si rendono necessarie per i lavori di riasfaltatura del ponte dopo i lavori di consolidamento conclusi proprio pochi giorni fa. Per questo sia domani sia martedì tornerà il senso unico alternato sul ponte di via Trasversale Marecchia. Negli orari di traffico maggiore saranno presenti sul posto anche gli agenti di polizia locale. Il cantiere proseguirà con la realizzazione della passerella ciclopedonale, che non comporterà modifiche significative alla viabilità.