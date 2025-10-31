San Martino punta al pienone tra il ’Villaggio dei cornuti’ e la sfida a colpi di mattarello

Dagli Appennini alle Ande fermandosi al ’Villaggio dei cornuti’, dove gustare la ‘pida di bech’, farsi selfie con le corne e acquistare gadget a tema. è tutto pronto a Santarcangelo per la Fiera di San Martino. Che partirà già venerdì 7 novembre, quando dal pomeriggio andrà in scena l’anteprima della festa e apriranno osterie e stand gastronomici. Tradizione, musica, spettacoli, artigianato e buon cibo saranno gli ingredienti della ’festa dei becchi’, che quest’anno durerà la bellezza di 4 giorni (5, contando l’anteprima), dall’8 all’11 novembre. Le prime iniziative si svolgeranno già il 2 novembre, in concomitanza con il mercato di antiquariato ‘La Casa del Tempo’: nelle piazze e nelle vie del centro si svolgerà Aspettando San Martino, il mercatino dei commercianti con animazioni e degustazioni a cura di Città Viva. Martedì 4 novembre due nuovi appuntamenti: una passeggiata esplorativa alle 17 al Met e l’incontro ’Creare sinergie’, alle 18 al Centro sociale Franchini. Il 6 novembre, dalle 9,30, la biblioteca Baldini ospiterà il convegno ‘Torniamo al gusto del pane’, a cura di Coldiretti. Il 7 novembre, giorno dell’anteprima, alle 18, Simonetta Nicolini condurrà l’incontro ‘Dipingere la scrittura’. Ma questo sarà anche il giorno dell’apertura del luna park che proseguirà con luci, giochi e adrenalina fino al 16 novembre. Oltre all’apertura del luna park venerdì 7 prenderà vita anche lo spazio eventi di piazza Ganganelli, che alle 21 proporrà ‘Dagli Appennini alle Ande’, un viaggio tra le musiche popolari tradizionali con il Trio Barrique. Sabato 8 tutt’altra musica con un ‘Mondo folk’. L’8 novembre sarà anche il primo giorno della fiera, con taglio del nastro alle 11 in piazza Ganganelli. Saranno oltre 400 gli espositori presenti.

La giornata clou sarà quella di domenica 9 novembre. Proprio il 9 si disputerà la 26esima edizione del Palio della piada, la sfida a colpi di mattarello per tutte le età. In gara bambini, giovani e naturalmente gli over: la competizione prenderà il via in piazza Ganganelli alle 14. Quel giorno il Met (il Museo etnografico) ospiterà un percorso tra gli antichi mestieri. Lunedì 11 torna l’appuntamento con la ’Veglia di San Martino’, una serata di poesia dialettale quest’anno dedicata a Raffaello Baldini a 20 anni dalla scomparsa, a partire dalle 21. Alla stessa ora, ma al Lavatoio, andrà in scena lo spettacolo Come impedir che corra il fiume al mare del gruppo Teatro dal Basso. Martedì 11 novembre dalle 10 in piazza Ganganelli il gran finale con la 56esima Sagra nazionale dei cantastorie. Si annuncia insomma un’edizione ricchissima per la Fiera di San Martino, con la grande novità del ’Villaggio dei cornuti’, l’area a tema dedicata alle corna – simbolo della festa – tra canti e balli popolari e gadget. L’obiettivo degli organizzatori della fiera quest’anno è superare le 150mila presenze. Ma la festa proseguirà anche dopo l’11 novembre con due eventi ormai tradizionali. Il primo è la rassegna ‘Cibo come cultura’: si parte il 13 novembre in biblioteca con la presentazione del libro Piade e piadine, insieme agli autori Piero Meldini e Oreste Delucca. Domenica 16 novembre si terrà invece la 51esima ‘Cheursa di bech’, gara podistica organizzata dall’Atletica Rimini nord.